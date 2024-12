Tirocini d'inclusione sociale: Giacanella risponde alle critiche di Sardi sui ritardi

Tirocini d’inclusione sociale, l’assessore Marco Giacanella replica alla mediatrice culturale Elisabetta Sardi.

"Le sue dichiarazioni sembrano essere una polemica poco costruttiva e più politica, considerando il contesto reale dei fatti. Ci siamo impegnati fin da subito per affrontare una problematica che è di natura esclusivamente tecnica e non legata a mancanze di volontà o attenzione verso le fasce più deboli – apre –. I ritardi nei pagamenti dei Tis sono stati contenuti entro un periodo di 10-12 giorni, ben lontani dall’essere ‘ritardi di un mese’".

Ribadendo che lo "slittamento" è stato causato da un passaggio "eccezionale" ad un nuovo software informatico, Giacanella ricorda che "per l’indennità di novembre abbiamo lavorato intensamente per anticipare il pagamento, evitando ulteriori disagi. Questa decisione era già stata annunciata e appare quindi superflua ogni polemica. Le accuse, velate o esplicite, non trovano fondamento, poiché ci siamo impegnati al massimo per risolvere una difficoltà tecnica imprevedibile, affrontata con prontezza e responsabilità".

Bacchetta anche la minoranza ("la risoluzione non è stata certo accelerata da loro") e spiega che ovviare alle criticità è stato considerato prioritario dall’amministrazione sicché erano penalizzate "le fasce più fragili della nostra città".