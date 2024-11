Titolare trovato con droga e armi. Chiuso il locale

Titolare trovato con la droga, il questore fa chiudere il fast-food al Piano. Il provvedimento è stato disposto ieri mattina e durerà per dieci giorni. Il locale, che si trova in via Cristoforo Colombo, non potrà rimanere aperto al pubblico. Al titolare, un italiano di 30 anni, i poliziotti hanno notificato anche una misura di prevenzione, l’avviso orale, emesso sempre dal questore perché l’uomo ha precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e per le violazioni del testo unico sugli stupefacenti. In più avrebbe frequentato anche persone pregiudicate. L’avviso orale è stato emesso per dirgli di cambiare condotta di vita. Se non lo farà potrà avere conseguenze più severe fino anche alla privazione della libertà personale.

Il 30enne era finito nei controlli della polizia di mercoledì sera. Attorno alle 21 una pattuglia era passata davanti alla sua attività notando che il titolare, alla vista delle divise, aveva avuto un atteggiamento sospetto. Si è affrettato a chiudere il negozio ma i poliziotti sono entrati e lo hanno perquisito. Negli slip aveva un bilancino di precisione e un pacchetto di gomme da masticare vuoto con dentro un pezzo di droga. Altra sostanza stupefacente, già divisa in 22 dosi, è stata trovata nascosta nel negozio. Con sé il 30enne aveva anche un coltello a serramanico della lunghezza di 10 centimetri e due pistole ad aria compressa prive del tappo rosso. E’ stato denunciato per possesso ingiustificato di armi e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.