Torna "BeatleSenigallia": 23 appuntamenti gratuiti

Sarà un’estate memorabile per BeatleSenigallia. Ben 23 eventi, tutti gratuiti, tra Senigallia ed altre località come Fano, Ostra, Barbara e Castelleone di Suasa.

Musica, spettacolo e talento, BeatleSenigallia nasce per valorizzare l’impareggiabile cultura musicale dei Beatles e ricordare un amico dell’associazione: Renato Dubini, prematuramente scomparso. Sono tanti gli appuntamenti in calendario, tra i più significativi spicca "Happening, Poesia & Gelato", con Paolo Brunelli che, il 7 luglio, preparerà al Parco della Pace il gelato dedicato a John Lennon. Appena 3 giorni dopo i BeatleSenigallia si esibiranno a Parco Miralfiore, a Pesaro. Dalle 20 Paolo Fornaroli, chitarra acustica e voce, Matteo Pirani, chitarra solista e Paolo Molinelli, voce narrante, intratterranno il pubblico mettendo sul palco tutta la loro passione. Il 21 luglio invece, le melodie dei 4 ragazzi di Liverpool si trasferiranno a Castelleone di Suasa nell’Anfiteatro Romano. Gigi Cifarelli, noto chitarrista, proporrà pezzi dei Beatles in una chiave jazz.

"Per Senigallia è un momento estremamente importante, dal punto di vista culturale, educativo e turistico - dice il sindaco Massimo Olivetti -. Non so quante città in Italia possono vantare un evento del genere. In realtà Paolo Molinelli, anima di BeatleSenigallia, ha coinvolto anche tante altre realtà locali che hanno deciso di partecipare con grande entusiasmo".

Dal 9 all’11 agosto, alle 21, sarà Senigallia ad ospitare in Piazza Roma la fase cruciale della kermesse: venerdì 9 si esibirà Marco Ferradini, con l’apertura del cantautore Stefano Spazzi che presenterà un pezzo molto speciale, una produzione italiana e americana. Sabato sera sarà la volta del concerto di The CrossWalkers Live, cover band dei Beatles. Chiuderà il weekend "BeatleSenigallia Danza in Scena" e The Red Ladies in concerto.

