Tragedia sfiorata a Torrette. Tir si schianta contro una casa

Prima ha urtato un taxi poi è finito contro il muro di una abitazione. Si è sfiorato il dramma ieri mattina a Torrette dove un tir, fuori controllo forse a causa di un malore del conducente, è piombato a velocità sostenuta nell’incrocio tra via Conca e via Esino andando ad infilarsi nello spigolo di una palazzina attraversando anche le strisce pedonali. Erano le 11, pioveva copiosamente e non c’erano pedoni in quel momento. Alla guida del mezzo pesante c’era un iracheno di 37 anni. Il tir era diretto verso la via Flaminia quando nella perdita di controllo ha sbattuto contro il taxi, condotto da un 58enne che trasportava una passeggera. Il taxi è finito contro il semaforo mentre il mezzo pesante è salito sul marciapiede arrivando ad una aiuola che delimita la palazzina da una accanto per poi scontrarsi con lo spigolo dell’immobile. Per estrarre il conducente ci sono voluti i vigili del fuoco perché il camionista era rimasto incastrato. Con un codice di media gravità è stato portato all’ospedale di Torrette da una ambulanza della Croce Gialla. Feriti lievemente il tassista e la passeggera. Il semaforo, al momento dell’incidente, era lampeggiante. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale. Danneggiato l’impianto semaforico, i parapedonali e la palazzina.

Un altro incidente è avvenuto alle 8, lungo l’asse nord-sud, allo svincolo con l’università, in direzione Baraccola. Un neopatentato di 19 anni, alla guida di una Ford Fiesta, è finito contro un muro. Inizialmente si era parlato di un’auto pirata che lo aveva urtato ma avrebbe fatto tutto da solo. E’ stato soccorso dalla Croce Rossa, non era grave.

ma. ver.