Trofeo Coni, Marche pronte alla spedizione siciliana: "Ai ragazzi chiedo di migliorare l’ottavo posto"

Marche pronte per il Trofeo Coni che si svolgerà la prossima settimana, dal 3 al 6 ottobre, in Sicilia, nelle città di Palermo e di Catania. Ieri pomeriggio nella sala Terzo Censi del Coni Marche è stata presentata la delegazione regionale di atleti, tutti under 14 – oltre duecento compresi tecnici e accompagnatori – che prenderà parte a questa nona edizione del trofeo. Ad accoglierla il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il presidente del Coni Marche, Fabio Luna: "È con piacere e con un pizzico di emozione che si ripete questo evento, una mini olimpiade che coinvolge i ragazzi dai 10 ai 14 anni – ha detto Fabio Luna, dopo il videomessaggio del presidente nazionale Giovanni Malagò –. La meta scelta per ospitare la manifestazione è suggestiva e stimolante, sia perché si svolgerà nelle stupende città di Catania e Palermo, sia perché a salutare gli atleti, durante la cerimonia di apertura, ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un ringraziamento speciale va alla Regione Marche, nonché al presidente Acquaroli, e ad Ancona International Airport per aver organizzato la trasferta di 156 atleti marchigiani, 49 tecnici accompagnatori e 4 rappresentanti del Coni nel migliore dei modi. Ringrazio ancora tutte le associazioni sportive e le discipline al Coni associate per aver permesso, invece, la riuscita di una tale manifestazione, che è arrivata a contare oltre 4000 mila presenze. Siamo venti in più rispetto agli anni precedenti, e abbiamo due federazioni in più. Ai ragazzi chiedo di migliorare l’ottavo posto del 2017". "Vedo qui tanti giovani, tanti dirigenti – ha aggiunto il presidente Francesco Acquaroli –. Lo sport è elemento fondamentale nella società, aggregante, formativo, di supporto all’educazione e alla formazione, che tiene unite le comunità. La Regione vorrebbe fare tanto di più per lo sport, ma non possiamo tralasciare le problematiche della sanità e delle emergenze climatiche. Però ci ricordiamo bene del che porta con sé lo sport. Portate in Sicilia l’entusiasmo che trasmettete, la vostra voglia di vincere. Speriamo che riusciate a battere il posizionamento di Senigallia nel 2017".

Giuseppe Poli