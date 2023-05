Troppo alcol e infrazioni Altre tre patenti ritirate

Ancora un fine settimana di controlli sulle strade del Senigalliese con l’obiettivo di contrastare il fenomeno di chi si mette alla guida dopo aver assunto alcol o droghe. Anche nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno effettuato nuovi controlli alla circolazione stradale, con posti di blocco lungo le principali arterie in entrata e in uscita dalla città e anche in alcuni punti strategici del centro urbano. Il risultato sono state diverse multe per violazione al codice della strada e tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Tra le sanzioni amministrative elevate, diverse hanno riguardato l’uso del cellulare alla guida, una pessima abitudine. In tre sono stati trovati positivi all’etilometro. Il primo ad essere stato fermato è un 38enne di Trecastelli controllato a Senigallia alla guida della sua auto. Sottoposto all’etilometro è risultato avere un tasso alcolico pari a 1,48 gL. Denunciati anche un 60enne di Fabriano, anche lui alla guida ubriaco con un tasso alcolico di 1,28 gL e un 34enne di Senigallia al volante con un tasso alcolemico pari a 0,88 gL. Per tutti e tre è scattato il ritiro della patente.

Giulia Mancinelli