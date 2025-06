Trovato con 100 grammi di hashish: 20enne denunciato dai carabinieri

Con il Palio sono scattati anche i controlli da parte dei militari di Fabriano con sei equipaggi delle Stazioni Carabinieri e del Nucleo Radiomobile e il supporto di un cane antidroga del Nucleo Cinofili di Pesaro. L’operazione ha consentito di denunciare, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 20enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, che controllato nelle vie del centro aveva con sé oltre 100 grammi di hashish destinato allo smercio su piazza. Determinante l’azione del cane Kevin, che ha subito segnalato al suo conduttore il giovane, consentendo ai quindi di approfondire il suo controllo e rinvenire lo stupefacente, già suddiviso in dosi. Ha individuato anche sei giovanissimi che avevano addosso piccole quantità di hashish e marijuana, segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga. Rintracciato in strada un 30enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, che violato la misura cautelare emessa nei suoi confronti allontanandosi dal proprio domicilio. Denunciato per evasione. Sottoposti ad alcoltest numerosi automobilisti, due dei quali sono risultati positivi con tassi di oltre quattro volte superiori alla soglia.