Un chilo di hashish e due pistole: arrestato

Lo fermano per un controllo mentre torna a casa in automobile e consegna spontaneamente 22 grammi di hashish che nascondeva dentro gli slip. Pensava così di cavarsela un 23enne anconetano ma i carabinieri del Norm sono voluti andare a perquisire l’abitazione, a Brecce Bianche, dove il giovane abita con la madre. Nell’appartamento i militari hanno trovato quasi un chilo di droga: nove panetti di hashish e qualche bustina di marijuana oltre a materiale per il confezionamento della droga tra cui diversi coltellini. In un cassetto aveva anche due pistole e 14mila euro in contanti. Il 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio ed è stato denunciato per il possesso di armi. Una pistola era un Revolver vera, con quattro proiettili, tenuta illegalmente perché il 23enne non ha un porto d’armi. L’altra era una scacciacani a salve, con il tappo rosso parzialmente rimosso. Non ha saputo spiegare perché le avesse in casa e dove le avesse prese. I carabinieri, su disposizione della pm di turno Irene Bilotta, hanno portato il giovane in carcere, a Montacuto. L’arresto è di lunedì sera. Oggi comparirà davanti al gip per la convalida. E’ difeso dall’avvocato Emanuele Sensi. Il controllo è stato fatto prima di cena. Quando la pattuglia lo ha fermato è stato lui stesso a consegnare spontaneamente l’hashish che nascondeva negli slip. I carabinieri lo hanno perquisito ma addosso non aveva altro. In casa c’era il resto. Il 23enne è un recidivo. A luglio del 2022 era stato arrestato per droga dalla squadra mobile, insieme ad un amico. Era stato trovato con un chilo di hashish nel congelatore di un b&b.

ma.ver.