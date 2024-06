Turismo fuori stagione, pronti 440mila euro

La Regione Marche propone il nuovo bando per la concessione di incentivi a sostegno di attività di promo-commercializzazione e destagionalizzazione turistica. Si tratta di una misura biennale, dedicata al sostegno degli operatori che, attraverso azioni mirate di promozione e marketing, commercializzano pacchetti con soggiorno nella regione. La priorità della Regione (foto, il governatore Francesco Acquaroli) è sostenere l’attività di commercializzazione della “Destinazione Marche” con l’intermediazione delle agenzie di viaggio, per orientare la domanda nei periodi di minor afflusso. Le risorse sono 440mila euro su due linee: 1.1 – Promo-commercializzazione, per la concessione di contributi per incentivare i tour operator dell’Incoming Marche; 1.2 – Destagionalizzazione, finalizzata alla concessione di contributi alle agenzie di viaggio e tour operator che attraverso l’attività di intermediazione garantiscono flussi turistici in entrata nei mesi di minor afflusso. Domande fino alle 12 del 13 settembre.