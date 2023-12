Ubriaca prende a ceffoni il marito

Donna si ubriaca poi picchia il marito prendendolo a schiaffi. È successo la notte scorsa, in via Flaminia. A dare l’allarme è stato il coniuge, un 40enne, che si è rifugiato in un appartamento sotto a quello in cui abita. Erano le 2 quando sono arrivati i poliziotti che hanno trovato la moglie del richiedente, una straniera di 39 anni, molto agitata, in casa. La donna ha cercato di inveire anche contro gli agenti che hanno cercato di calmarla. Urlava, offendeva, emanando un cattivo odore di vino. Lei non ne voleva sapere nulla di darsi una regolata e ha cercato di raggiungere il marito al piano di sotto, dove aveva cercato riparo. Chiamata una ambulanza la 39enne è stata portata in ospedale da personale sanitario. L’uomo potrà sporgere denuncia per gli schiaffi presi se lo riterrà opportuno.