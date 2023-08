Ucciso con la fiocina a Sirolo, una raccolta fondi per riportare la salma di Klajdi Bitri in Albania

Sirolo (Ancona), 30 agosto 2023 – E’ partita una raccolta fondi per portare la salma di Klajdi Bitri in Albania. Assieme alla fiaccolata sono le iniziative avviate dagli amici e dai colleghi del 23enne ucciso a Sirolo domenica scorsa con un colpo di fiocina.

Omicidio di Sirolo, anonimo paga il funerale

Klajdi Bitri

Per la fiaccolata, la comunità albanese ha chiesto il permesso al sindaco Silvetti ed è in attesa di risposta per fissare giorno e ora della manifestazione.

La raccolta fondi, invece, è stata avviata sulla piattaforma Gofundme. "Xhuliano Bitri è il fratello minore di Klajdi - recita l’annuncio -. Due giovani ragazzi, lavoratori, venuti in Italia dall’Albania per un futuro migliore. Klajidi è stato ucciso incivilmente, sotto gli occhi di suo fratello in quella che sarebbe dovuta essere una giornata tranquilla al mare con gli amici più cari. Stiamo facendo una raccolta fondi per aiutare Giulio nelle spese del funerale e del rimpatrio della salma nella sua casa in Lushnje, dove potrà essere commemorato dalla madre, dal padre e dai suoi familiari”.

L’obiettivo è raccogliere 35mila euro e stamattina è già stata toccata quota 30mila.