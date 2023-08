Omicidio a Sirolo, l’ultimo viaggio di Klajdi tra canti e palloncini bianchi. Poi l’imbarco della salma verso l’Albania

Ancona, 31 agosto 2023 - È partita attorno alle 13.50, dopo il via libera del fratello Xhuliano, la salma di Klajdi Bitri, 23enne operaio albanese ucciso da un colpo di fiocina, domenica pomeriggio, in via Cilea a Sirolo.

Xhuliano (a sinistra) il fratello di Klajdi Bitri, ucciso da un colpo di fiocina domenica a Sirolo. Il corteo per accompagnare la salma del 23enne al porto per trasportarla in Albania

Ad accompagnarlo, dopo una mattinata di canti ‘funebri’, una schiera di amici e parenti, straziati da un dolore incolmabile. Il carro con il feretro, seguito da numerose vetture, ha lasciato l'ospedale di Ancona poco prima delle 14 e ha proceduto in corteo fino al porto dorico, dove alle 17 si imbarcherà per raggiungere la città natia di Kjadi, Lushnje. Il funerale sarà celebrato nei prossimi giorni.

Davanti all'arco di Traiano sono già pronte decine di persone, amici, parenti, comunità albanese e colleghi, con palloncini bianchi, per accompagnare il giovane nel suo ultimo viaggio. Alle 18 un'altra manifestazione, invece, interesserà il centro della città, tra le piazze Roma e Cavour.

Notizia in aggiornamento