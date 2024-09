Un Cinematica da "Morir dal ridere"

"Morir dal ridere". E’ il tema dell’undicesima edizione di ‘Cinematica’, l’innovativo festival internazionale sull’immagine in movimento diretto da Simona Lisi, che dal 26 ottobre al 3 novembre, ad Ancona e Jesi, proporrà un viaggio tra arti visive, filmiche e performative, per esplorar la dimensione del tragicomico, dello ‘spirito leggero’, del tempo comico.

"Ci sembra giunto il momento di affrontare il lato più comico eppure non superficiale dell’esistenza, quell’esplosione di energia che porta alla risata è anche un potente attivatore di nuove risorse, di soluzioni impreviste che danno nuove opportunità di visione - spiega Lisi -. Cinematica esplorerà dunque la creatività tra immagine e movimento più legata alla qualità ironica, divertente, ma anche grottesca dei comportamenti e degli esseri umani. Centrale l’ispirazione dello slapstick, dei film muti, ma anche le coppie comiche, il clown, il meme, il gioco e il videogioco".

Si inizia con la preview del 26 e 27 ottobre, tra Ancona e Jesi. Previsti spettacoli, laboratori, installazioni, dj set e l’inaugurazione della mostra dell’artista visivo Donato Sansone, acclamato autore di molti progetti di videoclip e film di animazione dal segno ironico e graffiante. Ci sarà un focus sulla danza comica e grottesca con la compagnia storica dei Sosta Palmizi, con spettacoli e laboratori condotti dal co-fondatore, coreografo e danzatore Giorgio Rossi, e con la coppia Tardito/Rendina, autori dall’ironia poetica in cui il linguaggio della danza abbraccia quello teatrale.

Fra il 31 ottobre e il 3 novembre ad Ancona si entrerà nel vivo, grazie a spettacoli di ricerca tra corporeità e linguaggi visivi, attenzione alla creatività digitale e un focus sulla videodanza, una nutrita sezione per bambini e famiglie, concerti, sonorizzazioni, talk e laboratori, per una edizione caleidoscopica che lascerà emergere lo spirito leggero e ironico dell’esistenza.

Aleggerà lo spirito di Pulcinella con l’omaggio all’illustratore Mauro Evangelista (creatore, recentemente scomparso, del più importante master di Illustrazione italiano, "Ars in Fabula"). "Cinematica" è anche fra i partner fondatori di Ntp, Corso di perfezionamento in nuove tecnologie per la performance, che forma esperti nelle nuove tecnologie applicate alla performance con un focus su corpo e spazio pubblico. Un’opportunità unica di formazione all’interno di una facoltà tecnologica come quella di Ingegneria. Il bando scade il 31 ottobre (info ntp.univpm@gmail.com).