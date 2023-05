Un disegnatore tecnico per la produzione di infissi

Un disegnatore tecnico. Codice offerta 14497117. Centro per l’impiego di riferimento: CPI Senigallia Email:[email protected] Pec: [email protected] Tele: 0719959104. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. La ditta Artimec Group srl con sede ad Ostra Vetere ricerca un "Impiegato tecnico con conoscenza Autocad". La risorsa si occuperà della gestione della documentazione tecnica per la produzione di infissi e dello sviluppo di soluzioni custom con l’utilizzo di Autocad per l’elaborazione del disegno tecnico del progetto. Titolo di studio diploma di Geometra o affine; indispensabile conoscenza del programma Autocad. Automunito, tempo determinato 6 mesi a tempo pieno con possibilità di rinnovotrasformazione. Per candidarsi inviare il curriculum a: [email protected]