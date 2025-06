"Un evento per 1500 persone con sfide vere"

Bilboa Bobo Padel Summer Cup 2025, un’arena da mille e cinquecento persone. Sale l’attesa per l’evento in programma sulla spiaggia di velluto dal 4 al 6 luglio, i campioni di ieri e di oggi si sfideranno a colpi di racchetta, ma ci sarà anche una charity dinner, musica e tanto divertimento. "Sarà un week-end all’insegna del divertimento – spiega Christian Vieri – con altri calciatori ci sfideremo a Padel davanti a un grande pubblico e vi assicuro che si tratta di sfide vere, perché nessuno vuole perdere. Un evento aperto a tutti, pensato per lo più per le famiglie, noi saremo lì, oltre che per giocare per incontrarvi e per chi lo vorrà faremo foto e firmeremo autografi".

L’accesso alle partite è gratuito: "Di solito riempiamo sempre l’arena – prosegue e insieme a noi ci sarà Dazn che farà le riprese, la Gazzetta dello Sport – prosegue Vieri –. Ci tengo particolarmente a dire che ci sarà una Charity dinner, parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Sostegno70, che si occupa di bambini e ragazzi affetti da diabete e alla ricerca per una cura del Dm1. L’anno scorso abbiamo devoluto parte del ricavato al Bambin Gesù, quest’anno abbiamo cambiato, ma è sempre importate fare qualcosa di buono per chi è meno fortunato di noi". Una cena aperta a tutti, ma su prenotazione, che si terrà alla Baia del Porto: "Sarà un momento divertente per stare insieme – afferma Vieri – ci divertiremo, faremo festa, ci sarà la musica ed è ancora più bello perché avremo modo di aiutare qualcuno".

Non solo Bobo Vieri: a sfidarsi a colpi di Padel nel campo che sarà allestito nel tratto di spiaggia libera all’altezza di Cesanella, ci saranno anche altri ex campioni: i nomi di quelli che parteciperanno all’evento saranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione della tappa senigalliese". Tanta la visibilità che la Bobo Padel Summer Cup 2025 darà a Senigallia: "Si vedranno i contenuti nei nostri profili, ma anche i profili di chi parteciperà all’evento – conclude – è da sempre un’iniziativa che porta tantissime visualizzazioni".

Il torneo si svolgerà nel primo week-end di luglio, un periodo ricco di eventi in città: il cinque luglio in piazza Garibaldi è in programma lo spettacolo di Enrico Brignano, la stessa sera alla discoteca Mamamia ci sarà il concerto di Kid Yugi. Il sei luglio, sempre in piazza Garibaldi è in programma il concerto degli Skunk Anansie e il sette, sullo stesso palco salirà Bresh.

