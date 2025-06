La solidarietà va a segno. Attori e cantanti in campo per chi è in difficoltà

La nazionale attori e cantanti e il team delle forze dell’ordine insieme per il Gol del cuore. Il 13 settembre alle 20.30 allo stadio Della Vittoria, a Macerata, si terrà un match di beneficenza a favore delle associazioni Anffas e Piombini Sensini. La sera precedente, allo stesso scopo, ci sarà ad Urbisaglia, alle tenute Murola, una cena solidale. I nomi dei giocatori non sono stati resi ancora noti. L’iniziativa, organizzata da Stefyforlife e Womanforlife, è stata presentata da organizzatori, beneficiari e sponsor. La partita è stata annunciata da Deborah Pantana, consigliera di parità, assieme a Diego Corsalini di Stefyforlife, che ha fondato l’associazione no profit in memoria di sua moglie. La Piombini Sensini, giunta ai suoi 130 anni di storia, lavora per la tutela dell’infanzia e per sensibilizzare all’accoglienza. Anffas sostiene le persone con disabilità intellettive e le loro famiglie. Corsalini ha raccontato che "l’associazione si è formata alla fine del 2023 per ricordare mia moglie Stefania Bellesi, che se ne è andata a 46 anni dopo una breve malattia. Vogliamo finanziare non solo la ricerca di chi si occupa di oncologia. Prossimamente penseremo a quale altro ente devolvere i ricavati delle nostre iniziative, coinvolgendo ragazzi e famiglie. Vorremmo anche rendere partecipi le scuole; Stefania è stata un’insegnante". Carla Francalancia, presidente della Piombini Sensini, ha raccontato la storia delle due donne, Antonietta Piombini ed Elisabetta Sensini, che per prime "hanno aiutato generazioni di maceratesi a distaccarsi dai propri familiari, assistendoli nell’apprendimento e aiutando a costruire una socialità condivisa; chiederò al Comune di intitolare a loro un luogo in città". Marco Scarponi, presidente dell’Anffas, ha ricordato, ringraziando l’organizzazione, che "quando si pensa a certi bisogni si è davanti ad una scelta di cuore non comune. L’Anffas è un’associazione di ragazzi e famiglie. Saranno i primi a godere di questa bellissima giornata che si sta organizzando per settembre. Siamo felici di essere partecipi". La presentazione si è conclusa con le parole di Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia, che ha evidenziato "l’identità di questo territorio, ben visibile in certe circostanze. Anche l’imprenditoria ha a cuore il bene comune e la solidarietà. Valorizziamo poi l’impegno degli uomini e le donne in divisa per avvicinare istituzioni, pubblico e beneficienza, con un occhio sempre rivolto verso i giovani".