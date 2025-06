Solidarietà, il grande cuore dei cantautori

La solidarietà dei cantautori bolognesi non è mai mancata. Singolarmente o in gruppo hanno sempre dato grande prova di altruismo a Bologna e in Emilia Romagna. Certo, un brano pensato e prodotto dal meglio del meglio può essere una bella idea. Chissà che prima o poi non diventi realtà. La musica può davvero essere uno strumento di solidarietà e di sostegno alla comunità nelle emergenze o nei momenti di difficoltà. Se riavvolgiamo il nastro delle memoria vediamo che dopo il terremoto che colpì l’Emilia nel 2012, causando morti feriti e distruzione, molti cantautori, tra cui Gianni Morandi e Gaetano Curreri leader degli Stadio, parteciparono a concerti di beneficenza, intonando brani come ’Piazza Grande’ di Lucio Dalla per sostenere le popolazioni colpite. Non è stata l’unica occasione e probabilmente non sarà l’ultima. Gianni Morandi fu interprete di un altro bellissimo evento alla Fondazione Mast nel 2019 quando realizzò un concerto a favore dell’Hospice Seragnoli. Potremmo citare Andrea Mingardi che tante volte si è speso per la Fanep insieme a Paolo Mengoli, ma l’elenco è lungo. In Aprile tanti artisti hanno cantato per Futura+Live Art Festival, un evento promosso con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Casa di riposo Lyda Borelli. Il cuore non manca, cari artisti continuate così.

