I campioni della solidarietà. Tra golf e basket: vince lo sport. Le raccolte fondi dei Lions

Due giornate all’insegna dello sport e della solidarietà. Hanno fatto il pieno pubblico le due iniziative organizzate nelle scorse settimane dai Lions e Leo Club di Castel San Pietro Terme, raggiungendo in entrambe le occasioni l’obiettivo primario: offrire un concreto contributo a chi ne ha necessità. Ad aprire le danze è stata la 18ª edizione della gara di golf "Memorial Umberto Sermenghi" disputata nella sempre suggestiva cornice delle 18 buche del "Le Fonti" di viale Terme. Quest’anno a rispondere alla ‘convocazione’ sono stati quasi un centinaio di partecipanti, uniti dalla passione per il golf e da un forte spirito solidale. La competizione si è disputata con la formula Luisiana a squadre, con team formati da quattro giocatori ciascuno, una modalità che ha favorito il gioco di squadra e l’inclusività, rendendo la giornata dinamica e avvincente anche per i meno esperti.

Grande interesse ha suscitato anche la gara di Putting Green, aperta anche ai principianti e accolta con entusiasmo da adulti e ragazzi. L’intero evento, come sempre, ha avuto una forte valenza benefica. Il ricavato infatti è stato donato per permettere il prossimo acquisto di un defibrillatore automatico e a sostegno della Pediatria Oncologica Infantile. Insomma, il ’Memorial Umberto Sermenghi’ si è confermato ancora una volta come un appuntamento non solo sportivo di rilievo, ma anche e soprattutto simbolo di impegno civile e generosità.

Identico successo ha riscosso, qualche giorno dopo, anche un’altra iniziativa organizzata da Leo e Lions Club con il prezioso supporto del Torneo Luca Grilli e alla collaborazione con Media Radio Castellana: il ’PLeoground’, evento con al centro il basket ma con attorno musica, intrattenimento e momenti di sul ruolo della cultura giovanile nei contesti locali, con testimonianze e interventi che hanno arricchito la proposta artistica. L’area di Casatorre si è riempita di pubblico, e chi non ha potuto assistere ‘live’ all’evento, lo ha potuto fare da casa grazie alla diretta offerta da Media Radio Castellana, con interventi e contenuti esclusivi proposti dal backstage del PLeoground che ha mandato così in archivio una fortunatissima quarta edizione, con la promessa di centrare il ‘pokerissimo’ il prossimo anno. Claudio Bolognesi