Un ritorno alle origini: "L’esperienza del 2008 mi era rimasta dentro"

Un ritorno alle origini, 16 anni dopo un primo, breve incarico nella dorica. Maurizio Valiante ha ripercorso la sua prima esperienza in seno alla prefettura di Ancona: "Era il 2008 e qui in questo palazzo sono rimasto a lavorare per dieci mesi _ ha ricordato il prefetto di origini salernitane, 63 anni _. Di quella esperienza, breve ma intensa, ne ho sempre conservato un bel ricordo, al punto che quando dal Ministero mi è stata prospettata la possibilità di assumere l’incarico qui ho risposto subito con entusiasmo. Un ritorno per certi versi cercato e da me assolutamente condiviso". Le sue non sono parole di comodo: "Mi sono davvero trovato bene in città e nel territorio provinciale. Oltre al lavoro, ho apprezzato molto la mia permanenza qui in linea generale, in una terra stupenda, ricca di arte e di bellezze naturali. Anche allora mi occupavo di immigrazione. Al tempo non c’erano gli sbarchi delle navi delle ong, un lavoro che la prefettura di Ancona da qualche tempo a questa parte (11 sbarchi dal gennaio 2023 a oggi, ndr.) ha svolto in maniera impeccabile, mostrandosi sempre all’altezza". Nella sua lunga carriera prefettizia Valiante, oltre ad Ancona e Foggia, sua destinazione precedente, ha svolto incarichi in numerose città e province, da Perugia a Potenza e poi Latina, Benevento, Napoli, Bergamo e così via. Tanti gli incarichi ministeriali ricoperti. Nel 1995 è stato Capo di Gabinetto alla prefettura di Napoli per l’emergenza legata allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per quella connessa al bacino idrografico Sarno.