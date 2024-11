"Una brutta pagina di storia osimana. Colpa di un accordo di ingovernabilità"

La consigliera del centrosinistra unito, ex candidata a sindaco, Michela Glorio, ha accolto in maniera tiepida la notizia delle dimissioni. "L’istinto mi invita alla prudenza e ad aspettare la formalizzazione prevista per stamattina, e, poi, la decorrenza dei 20 giorni per la conferma (o la revoca) delle stesse – dice – In ogni caso e comunque vada non sarà una bella pagina di storia osimana. La situazione in cui ci troviamo oggi, altro non è che il risultato di un accordo di ’ingovernabilità’ fatto durante il ballottaggio e che non è riuscito a sanare i conflitti interni a due schieramenti contrapposti in campagna elettorale. Quello che stiamo vivendo non è un esempio di buona politica e a perdere siamo tutti, a perdere è Osimo. L’invito che mi faccio e che faccio a tutti i cittadini e politici osimani è di impegnarci e lavorare al massimo delle nostre possibilità per rendere nel prossimo futuro questa città migliore".