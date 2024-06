"Una vita da social", sul mega truck 120 studenti a caccia di sicurezza

La carica di 120 studenti sul mega truck in piazza per una "vita da social". Giovedì mattina in piazza del Comune ha fatto tappa la campagna di informazione e sensibilizzazione organizzata dal dipartimento della pubblica sicurezza, campagna che ha toccato quest’anno, la città di Fabriano in rappresentanza di tutta la regione. Un truck di oltre 18 metri, altamente specializzato e in grado di ricevere insieme sino a 25 ragazzi, posizionato in piazza del Comune, ha ospitato 120 studenti, accompagnati dalle prof della scuola media "Papa Giovanni Paolo II", in un percorso di interazione con i funzionari del compartimento polizia postale di Ancona specializzati nella comunicazione delle problematiche che si accompagnano all’uso scorretto dei social network, argomento di preoccupante attualità special modo in capo agli adolescenti. La visione ancora più ampia del fenomeno e delle pericolose conseguenze è stata data dagli interventi di due funzionari dell’ Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori della Direzione Centrale di Polizia Criminale che ha trattato, in particolare, del tema "Quando l’odio diventa reato" e "L’Odio contro le persone disabili". La mattinata incentrata sul tema complessivo di legalità ha visto la presenza del commissariato fabrianese, della Polstrada e della polizia postale appunto. "La prevenzione -ha commentato il questore Cesare Capocasa - è la ricetta migliore, l’unica in grado di assicurare un contenimento dei reati e lo sviluppo di una coscienza piena del valore delle corrette relazioni sociali".