Un’estate da scoprire: balli di gruppo in piazza e spettacolo con i burattini per i più piccoli

L’estate fa anche rima con i balli di gruppo. Per chi li ama, in particolare, il genere country, oggi c’è un appuntamento da non perdere.

E’ l’esibizione dello scatenato gruppo "Crazy Boot", che prenderà il via stasera, alle ore 21, in piazza Vittorio Veneto, a Sirolo. Divertimento assicurato in Riviera del Conero, anche se l’invito, naturalmente, è quello di non limitarsi a guardare, ma soprattutto a partecipare.

L’irresistibile musica ‘in tema’ aiuterà anche i più timidi a cimentarsi nella danza.

E come se non bastasse, il cartellone di eventi sirolese oggi pensa anche ai bambini. In centro, al parco della Repubblica (alle ore 21), torna infatti lo spettacolo di burattini firmato ‘Salvioli’, un nome una garanzia. Durante lo spettacolo, grandi e piccoli rimangono rapiti dalle luci, dai colori vivaci delle strutture, dai drappeggi di velluto e dalle scenografie.