Un’invasione tra selfie e feste. Oggi la grande parata delle Harley

Il rombo delle Harley, suono univoco sulla spiaggia di velluto.

Oggi è il giorno della parata, 2mila e 300 motociclette attraverseranno il lungomare fino a Montemarciano per poi raggiungere, attraverso le strade collinari, la provinciale Sant’Angelo fino a rientrare nel centro storico attraverso il viale dei Pini e corso Matteotti.

Il mito delle Harley Davidson ha invaso non solo Senigallia, ma l’intera regione: un raduno che resterà nei ricordi degli appassionati, ma anche in quelli delle tante persone che in questi giorni possono ammirare un fiume di moto in sosta nelle tante aree riservate in città. Un fotografia unica quella che regala via Portici Ercolani dove le Harley in sosta formano un tappeto colorato e cromato. Le moto arrivano da ogni parte del mondo, alcune issano la bandiera americana, altri quella belga, ma non mancano nemmeno le targhe degli Emirati Arabi.

Il semicerchio del Foro Annonario è diventato un set per i selfie dei tanti amanti del marchio che possono farsi immortalare in sella ad un modello quasi unico.

Gilet in pelle, tatuaggi in vista e stivali i bikers girano per la città, alcuni sfatano l’immagine da ‘duro’ e, mano nella mano con la propria metà passeggiano, mentre altri si godono il sole sdraiandosi su un muretto, ma c’è anche chi sorseggia una bionda seduto in un bar. Tanti anche quelli che sono riusciti a realizzare il sogno di cavalcare un Harley, anche se solo da passeggeri, grazie alla disponibilità dei bikers che, allungando un casco, si sono messi a disposizioni di alcuni appassionati portandoli a fare un giro, facendogli assaporare quella che per tanti rappresenta una vera e propria magia.

Una carovana di moto che dal lungomare attraversa le colline fino a tornare in centro storico per godersi la musica rock che Virgin Radio, con i suoi tanti ospiti, propone ogni sera dal palco allestito in piazza Garibaldi. C’è attesa per domani giornata in cui le tante moto già in città e le altre in arrivo sono pronte a sfilare regalando ai fortunati che potranno assistere alla parata, un’immagine che fino ad ora è stata vista solo nei film.