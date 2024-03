Uno specialista gestione e controllo imprese private

Uno specialista della gestione e del controllo nelle imprese private. Data scadenza: 07/04/24. Codice offerta 410517/4. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido @regione.marche.it. Pec: regione.marche. centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: borsa di ricerca. Specialista della gestione e del controllo nelle imprese private - under 36 - disoccupato ai sensi del dlgs 150/2015 - non percettore di sostegno al reddito (naspi e discoll). Studio di consulenza aziendale con sede in Osimo ricerca un laureato/a triennale e/o magistrale in scienze economiche per le seguenti attività: riclassificazioni e analisi di bilancio, analisi cash flow, analisi esposizione finanziaria, analisi cr, analisi condizioni bancarie, studio ed analisi di bandi di finanza agevolata. Buona conoscenza della lingua inglese, office e posta elettronica. Orario settimanale 30 ore. Per candidarsi inviare cv al seguente indirizzo e-mail centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it indicando nell’oggetto borsa ricerca 410517/4.