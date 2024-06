Vaccino bluff, niente lavoro per l’infermiere

Voleva tornare a fare l’infermiere per il servizio sanitario pubblico Emanuele Luchetti, il falconarese finito nella bufera dei finti vaccini all’hub Paolinelli, durante la pandemia. L’Asur lo aveva sospeso dal servizio ma lui ha fatto ricorso al tribunale del lavoro che proprio ieri, con il giudice Andrea De Sabbata, lo ha respinto considerando la procedura dell’azienda sanitaria corretta. Luchetti, più di un anno e mezzo fa, aveva fatto un ricorso urgente tramite i suoi avvocati, Paolo Campanati e Marta Balestra, contro la decisione della sospensione dal servizio a cui non è mai seguito un licenziamento. L’Ast di Ancona nel ricorso era rappresentata dall’avvocato Antonio Dimatteo. Almeno per ora Luchetti non tornerà a fare l’infermiere per l’Ast ma può presentare reclamo alla decisione. L’indagine condotta dalla squadra mobile dorica, aveva portato a galla a gennaio 2022 un trucchetto pericoloso: finte inoculazioni di dosi di siero anti Covid-19 per ottenere i green pass, indispensabili per lavorare, muoversi a bordo di mezzi pubblici, viaggiare e anche sedersi al ristorante. Dietro il sistema, che sarebbe andato avanti per mesi al centro vaccinale della Baraccola, ancora in piena emergenza sanitaria e con la pandemia che mieteva morti, era emersa la principale responsabilità di Luchetti in tutto questo. Era lui l’infermiere al centro vaccinale che, contesta la Procura, fingeva di fare le iniezioni cittadini consenzienti buttando via le dosi e ricevendo in cambio soldi. Le indagini sui vaccini bluff sono state chiuse a giugno dello scorso anno e oi sono altri 76 indagati oltre all’infermiere. ma.ver.