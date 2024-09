"Vandali in azione nel sottopasso dell’aeroporto"

E’ stata segnalata la presenza di vandali nel sottopasso aeroportuale di Falconara. La denuncia è arrivata da diversi frequentatori. Ignoti hanno gettato pali bordostrada e creato altri disagi. Tanto lo sconcerto da parte dei falconaresi che hanno denunciato diverse volte episodi simili. La zona sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza. Non si conosce il motivo per cui sia stato sradicato quel palo. Nessuno si sarebbe fatto male comunque trattandosi di una bravata che appunto non ha avuto conseguenze se non la distruzione dell’arredo urbano. L’attenzione però è sempre molto alta affinché non si verifichino episodi anche molto gravi.