Veleno mischiato col riso in strada: scatta l’allarme per bimbi e animali

Veleno gettato in strada a Trecastelli, è caccia al responsabile. Animali e bambini in pericolo. L’accaduto è stato prontamente segnalato sui social per mettere in guardia i proprietari di animali che frequentano la zona dov’è stato sparso il veleno, ma anche i passanti, soprattutto quelli con bambini per evitare che qualcuno possa toccarlo e ingerirlo. Granuli azzurri utilizzati per fare esche avvelenate per topi, ma anche riso sparso, due particolari che hanno fatto alzare il livello di guardia in via del Molino a Passo Ripe.

Il post è stato ripreso anche dal gruppo ‘Biagio’s Group Amici in fuga’. Avvisate anche le forze dell’ordine, i granuli potrebbero contenere un potente rodenticida anticoagulante molto utilizzato nella preparazione di esche velenose per topi, potenzialmente pericolose per l’ambiente, per gli animali da affezione ma anche per la salute umana, qualora ingerito o venuto a contatto con lesioni della pelle. Non è la prima volta che del veleno venga sparso in prossimità di luoghi dove vengono portati a spasso i cani.

Era già accaduto al Vivere Verde, in prossimità dello sgambatoio comunale dov’erano state trovate esche avvelenate e chiodi. Lo stesso era accaduto, sempre in prossimità dello sgambatoio comunale di Ciarnin, ma anche in alcuni parchi pubblici. Una vera e propria caccia al responsabile per evitare che qualche animale possa subirne le conseguenze. Proprio in questi giorni che si cercano molti animali domestici che si sono probabilmente allontanati perché impauriti degli allagamenti. Sono infatti numerosi i post sui social dove si postano foto di animali domestici scappati dalle abitazioni. Allagamenti che questa volta hanno fortunatamente risparmiato il canile e il gattile che nell’alluvione del 2022, ma anche in quella del 2014, avevano subito gravi danni e conseguenti disagi per gli ospiti a quattro zampe.