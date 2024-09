"Via della Loggia nel caos: subito il semaforo"

"Caos via della Loggia: si può continuare così?". Il grido d’allarme arriva dalla Cna di Ancona che denuncia la situazione quotidiana di forte disagio legata alle modifiche fatte dal Comune su piazza della Repubblica. L’associazione di categoria chiede a gran forza un intervento specifico in particolare: "Avviare il senso unico unico alternato attivando l’impianto semaforico – affermano Andrea Cantori e Raffaele Giorgetti, segretario e presidente della Cna di Ancona – Non passa giorno in cui in via della Loggia non si creino code e intasamenti dovuti probabilmente anche alla nuova piazza della Repubblica che sembra aver creato ulteriori disagi. Ogni giorno riceviamo segnalazioni della difficoltà di transito in via della Loggia. A nostro giudizio sarebbe più logico partire con una sperimentazione a tempo, visto che già l’impianto semaforico è stato installato, verificarne il funzionamento ed eventuali correttivi da mettere in campo".

Il progetto del senso unico alternato su via della Loggia era stato ipotizzato dalla vecchia amministrazione dopo i lavori della nuova pavimentazione in sanpietrini della strada. Montati anche i due semafori, lato teatro delle Muse e lato santa Maria della Piazza che però non sono mai entrati in funzione. Nei giorni scorsi si sono ancora creati intasamenti e code vista la difficoltà del traffico di fluire in maniera tranquilla lungo la stretta via della Loggia: "I nostri associati hanno testimoniato, con foto e video, il difficile transito nella via – aggiungono Cantori e Giorgetti – Il progetto attuale di piazza della Repubblica pone la necessità di nuove soluzioni per il traffico e per i taxi".