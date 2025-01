Via Molino Mensa: la mega antenna sarà accesa

I cittadini erano insorti a più riprese perché quell’antenna 5G a Osimo, in via Molino Mensa, non la vogliono. C’era timore che avrebbero potuto vederla costruita poco più in là rispetto a dove indicato dalla compagnia telefonica inizialmente, vicino al San Carlo, posto in cui c’è una piccola area comunale. Così sarà: l’impianto verrà acceso, in Comune stanno aspettando di chiudere l’iter, come conferma la commissaria Grazia Branca.

Mesi fa un gruppo di cittadini aveva fatto ricorso al tar e il municipio, ex amministrazione Pugnaloni, aveva sospeso la realizzazione dell’impianto perché aveva notato che nel fare la richiesta era stata indicata una particella anziché un’altra (un mero errore tecnico). La compagnia appunto aveva sbagliato di 2-3 metri e i lavori erano stati sospesi.

Durante l’ultima amministrazione comunale, l’iter è andato avanti ed è stato chiuso con la ditta che ha avuto "la meglio" sulla procedura. Diverso il discorso per l’antenna di via Tonnini dove il sito è privato e il ricorso è tuttora in atto.

A San Biagio invece l’antenna è "traslocata" da quella già presente in via Fermi, dove c’erano anche altre due compagnie (Wind e Vodafone) mentre l’altra già presente in via Fosso appartiene a Iliad. Tutte si trovano su aree private. E’ noto che i Comuni non possono impedire alla compagnia telefonica di accordarsi con un privato, se ha ottenuto le autorizzazioni necessarie dagli organi preposti. Unico strumento da usare è il Piano antenne appunto che ha individuato i luoghi pubblici come via principale dove ubicare le nuove antenne ma comunque non può obbligare, ma suggerire e caldeggiare, questa scelta per un eventuale collocamento degli impianti e prediligere gli stessi siti (co-siting), mai nelle pertinenze di ospedali, scuole e parchi giochi.

L’installazione dell’antenna in via Molino Mensa era stata anche motivo di scontro, seppur velato, tra giunta con sindaco Pirani in capo, e cittadini e altri consiglieri riuniti nel consiglio di quartiere organizzato ah hoc per fare il punto della situazione.

Nella vicina Castelfidardo in contemporanea, come annunciato, è stata installata l’antenna in contrada Valle Oscura (area indicata dal regolamento recentemente approvato all’unanimità in Consiglio Comunale). Il gestore avrebbe riformulato la richiesta dopo il no al posizionamento in via Giuseppe Di Vittorio, troppo vicina alle case. La prima istanza avanzata da una nota ditta di telefonia infatti era stata rigettata dal Comune.

Silvia Santini