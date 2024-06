"Via Ramelli tra degrado e violenze: basta"

"Viviamo nel pieno degrado e nell’inciviltà, veniamo minacciati se chiamiamo le forze dell’ordine. Sabato notte un uomo ha divelto le finestre lanciandole nel fiume. Viviamo nella paura". A parlare è una mamma, Loredana, che vive in via Ramelli. "Dopo il sisma del 2016 - spiega al Carlino - è stata data la possibilità ai possessori di case inagibili di scegliere se rinunciare al Cas, contributo autonoma sistemazione, per andare ad abitare un appartamento a Fabriano in via Ramelli. Una palazzina nuova. Alcuni di noi hanno accettato inconsapevoli che sarebbe diventata la vergogna della città. Una palazzina in pieno centro storico! Qui bande di ragazzi soggiornano sporcando, lasciando cibo, vetri rotti di tutto e di più. Bucano i muri con calci, vomitano e sporcano. Abbiamo chiesto al Comune e all’Erap di poter mettere dei cancelli e pulire ogni tanto il portico ma nulla. C’è un buco pericoloso da dove escono dei tubi che abbiamo chiesto di sistemare. Sono stata minacciata personalmente da bande di incivili perché insieme ad altri vicini spesso chiamavamo le forze dell’ordine ma a parte farli fuggire non possono fare niente. Il portone è spesso rotto e sospettiamo che la notte entrino persone che vanno nelle cantine. Il palazzo è completamente abbandonato. C’è un portico dove ormai non passa più nessuno figuriamoci i turisti. Ad oggi all’interno della palazzina soggiorna una famiglia con bambini con una situazione disastrosa e pericolosa per tutti. Uno dei componenti è agli arresti domiciliari, spesso si sente urlare e probabilmente si picchiano. L’altra notte durante una discussione un uomo ha divelto due finestre gettandole nel fiume. E c’è anche chi ci getta l’umido".

La giovane mamma è un fiume in piena: "C’è grande paura per i bambini che assistono a tutto ciò. Per noi e i nostri figli. Questo ancora succede dopo anni di denunce e senza nessun tipo di riscontro da parte delle istituzioni. Il 30 ottobre dello scorso anno l’amministratrice di condominio ha inviato una mail al sindaco, ufficio ambiente e all’Erap chiedendo un intervento di pulizia straordinaria, evidenziando lo stato di pericolo del foro a terra e segnalare situazioni di pericolo a seguito di atti vandalici e presenza di estranei nelle ore notturne. Dopo l’ennesimo grave evento dello scorso week end credo che il cittadino abbia diritto almeno ad una risposta. Sono indignata: la mia città ridotta a una discarica. Aver paura anche di affacciarsi alla finestra o rientrare a casa!!! Mai avrei immaginato". conclude amareggiata. Altre segnalazioni analoghe sono partite dai residenti di via Le Conce.

Sara Ferreri