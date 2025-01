Viaggio nella cultura clubbing. Una mostra senza precedenti

Un originale e affascinante viaggio nella cultura clubbing più underground e queer delle Marche. Sabato 1 (ore 17) all’Insolito Lab di Ancona, in via I Maggio 16, si inaugura una mostra che non ha precedenti nella nostra regione. Si intitola "Club Culture Movement", e unisce arte, musica e testimonianze di un’epoca rivoluzionaria. A curarla è Nicolò Antonini, alias Nicolhouse, dj e grafico, fondatore di Disc Jockey Time, progetto storico-culturale che ricostruisce il movimento clubbing sia mainstream che underground delle Marche. Attraverso manifesti, foto e video la mostra racconta l’animo di una scena alternativa che ha segnato profondamente la regione. La mostra è dedicata a figure emblematiche del movimento come Alex Cevoli, Alexia Tippell, Angela Allegrezza, Claudio Tempesta, Costantino (Mixmaster) Padovano, Franco Fattori, Kevin, Mara Conti, Nacha World, Paolo Pespani, Pippo Pippo, Umberto Grati, Walteressa, Ricci DJ e molti altri, veri protagonisti di una rivoluzione culturale.

Attraverso i suoi set vinilici, Antonini propone sonorità ballroom che spaziano tra acid e garage house, con elementi jazz, percussioni tribali e voci iconiche. Disc Jockey Time, nato nel 2020, documenta il periodo dal 1969 al 1999, raccogliendo storie, archivi digitali e testimonianze su locali, negozi di dischi, studi di registrazione e protagonisti della scena regionale. Nel 2023 il progetto si è evoluto in un programma su Radio Serena, che l’anno scorso, passando all’FM, ha ampliato i contenuti e abbracciato la scena al confine tra Marche ed Emilia Romagna. Dopo l’inaugurazione della mostra alle ore 18 è previsto un talk con ospiti d’eccezione: Claudio Tosi, membro della Segreteria Nazionale di Arcigay, che ha dedicato la vita alla riflessione sulla storia e la memoria delle deportazioni LGBTQIA+; Luca Locati Luciani, coautore dei volumi ‘Crisco Disco’ e ‘Quelle come me’, tra i fondatori del Centro di Documentazione ‘Aldo Mieli di Carrara’; Renzo Master Funk, tra i primi dj a promuovere la house music in Italia, noto a livello internazionale; Enrico Castelli, creativo e visionario, che ha combinato arte, moda e cultura della notte, lasciando un segno indelebile nella scena clubbing.