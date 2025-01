Vigor, addio Clementi. Dimissioni accettate

Aldo Clementi non è più l’allenatore della Vigor. Il mister di Senigallia ha rassegnato le proprie dimissioni, la società non ha potuto far altro che accoglierle.

"La società ha accolto con immenso dispiacere la decisione del proprio tecnico - fa sapere la società attraverso una nota -. Aldo Clementi ha scritto alcune delle più belle e importanti pagine della storia di questa società. Un uomo e un allenatore dal valore inestimabile, che lascia il suo incarico e che, soprattutto, lascia un segno indelebile nel percorso di questo club, di questa città. In questo momento non vogliamo aggiungere altro se non un maiuscolo: grazie Aldo, vero grande cuore rossoblu. La società renderà noto al più presto il nome del nuovo allenatore della FC Vigor Senigallia".

Inutile essere ipocriti, Aldo Clementi qualche errore di valutazione lo ha commesso: nella tattica, nell’aver sovrastimato qualche giocatore arrivato in estate, forse nell’aver difeso un po’ troppo il gruppo, anche quando certi campanelli d’allarme erano suonati, ma una cosa è certa: lui, la Vigor l’ha sempre messa al primo posto. Clementi è il primo tifoso rossoblu, ha perso il sonno per la sua squadra, per quella creatura che ha plasmato, portandola dall’Eccellenza sino ad un passo dalla Serie C. Ha sempre lavorato per il bene della Vigor, con onestà, impegno e genuinità, anche quando non aveva alcuna voglia di sorridere. E con la stessa onestà che l’ha sempre contraddistinto si è messo in discussione, per il bene di una Vigor che oggi ha intrapreso una strada molto pericolosa. Non tanto per la classifica, quanto per l’atteggiamento della squadra.

Per avere un quadro della situazione attuale, è opportuno riavvolgere il nastro e ripercorrere le ultime ore. Nel post partita, nonostante l’influenza, Clementi ha avuto un rapido confronto con la dirigenza per fare il punto della situazione. Nel corso dell’incontro, il tecnico, fortemente amareggiato dopo una prestazione così deludente, ha espresso tra le varie ipotesi anche quella delle dimissioni, nella serata di ieri accettate. Quella di domenica contro il Castelfidardo è stata una debacle, la Vigor non ha mai dato l’impressione di poter rientrare in gara e al triplice fischio è scattata la contestazione da parte della curva, una reazione che a Senigallia non si vede spesso.

Per la panchina ora si fa il nome di Alessandrini, senigalliese mister esperto.

Nicolò Scocchera