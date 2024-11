Vigor, c’è la Samb. Ma occhio alla Coppa

Si avvicina l’ora del derby. La favorita, la capolista Samb, ospiterà l’imprevedibile Vigor.

Un derby che è tornato ad essere una piacevole abitudine, una "classica" della quarta serie, eppure sino a poche stagioni fa mancava da oltre 20 anni in Serie D.

In Eccellenza invece, Vigor e Samb, si sono affrontate per l’ultima volta nel campionato 2013-2014.

Tornando alle ultime stagioni, la Vigor è sempre riuscita ad espugnare il "Riviera", in campionato così come in Coppa come dimostra la recente vittoria di una settimana fa targata Idaro e Ferrara, ma la Samb è una squadra in continua evoluzione ed ogni anno appare sempre più forte e completa.

Se la Vigor, chiaramente sfavorita, vorrà uscire indenne dall’affascinante impianto della Sambenedettese dovrà disputare la partita perfetta. Non sarà facile, ma i ragazzi di Clementi arrivano a questo appuntamento rinfrancati da una striscia di risultati positivi che fanno ben sperare.

La sfida alla Samb è uno degli appuntamenti clou della stagione, uno dei più attesi, eppure non sarà il solo per la Vigor che dovrà affrontare altre gare per nulla agevoli.

Difatti, quando l’impegnativa trasferta di San Benedetto del Tronto sarà archiviata, la Vigor dovrà tuffarsi nei sedicesimi di Coppa Italia: in programma mercoledì 20 novembre, al "Bianchelli", contro il Castelfidardo (a breve sarà comunicato l’orario).

Un passaggio del turno, che la Vigor si è regalata battendo proprio la Samb, la settimana scorsa al "Riviera".

Spesso la Coppa Italia viene snobbata, in realtà però questa competizione può dare ulteriore slancio alla stagione.

Questa volta la Vigor si giocherà le proprie carte di fronte al pubblico amico, in caso di passaggio del turno i rossoblu affronterebbero la vincente tra Lentigione e Ravenna. Un bellissimo obiettivo da porsi, ma ancora molto lontano. Clementi ha sempre rimarcato la propria soddisfazione nel portare avanti questa competizione, ma il tecnico vigorino è troppo esperto per non sapere che è bene soffermarsi su un avversario alla volta ed il prossimo si chiama Samb.

Indubbiamente però due derby in pochissimi giorni, tre se si aggiunge quello della settimana scorsa contro la Recanatese, non sono facili da preparare; successivamente i rossoblu di Senigallia lanceranno la sfida a L’Aquila, ancora una volta al "Bianchelli", aprirà, inoltre, il mese di dicembre un altro derby, in casa del lanciatissimo Atletico Ascoli.

Tanti impegni, tanta alternanza. Ci sarà spazio per tutti in queste giornate, ma al "Riviera" Clementi proporrà una squadra combattiva e soprattutto equilibrata, complice anche l’assenza di De Angelis, il metronomo del centrocampo, che dovrà scontare un turno di squalifica.

Questo è il percorso che attende i vigorini nel breve periodo, e sono tante le suggestioni sulla possibile formazione che manderà in campo Clementi. In attesa di scoprire qualcosa in più, l’ambiente rossoblù si sta concentrando anche su altre tematiche.

Si è concluso, infatti, il ciclo di allenamenti durato circa un mese in compagnia della cooperativa Casa della Gioventù.

In occasione di un incontro conclusivo, in programma nei prossimi giorni, verranno rilasciati degli attestati a tutti i membri della Casa della Gioventù.

Nicolò Scocchera