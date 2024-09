"Vigor, eccellenza che rappresenta la città"

"La squadra deve dimostrare di essere all’altezza di questa città e del popolo rossoblu" dice Aldo Clementi, il mister della Vigor, ed ancora: "La Vigor è di tutti, l’entusiasmo che si respira ci inorgoglisce", continua il presidente Franco Federiconi. Sono parole d’amore, parole che riassumono alla perfezione lo spirito della "Notte Rossoblu", ovvero la festa della Vigor, andata in scena lunedì sera in una Piazza Roma gremita. "Senigallia è una realtà in espansione, seria e disponibile, insomma un punto di riferimento per il movimento locale - dice il Presidente del Comitato Figc Marche Ivo Panichi -. Auguro alla Vigor ogni fortuna".

Soddisfatto anche il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, che nella Vigor vede un motore di sviluppo per nulla secondario. "Spero sia solo l’inizio di una stagione ricca di successi - afferma Olivetti -. La Vigor è la prima squadra della nostra città e vederla battagliare in campi così prestigiosi è motivo di orgoglio. Questo club rappresenta anche una straordinaria possibilità di valorizzazione del comparto turistico. La Vigor è un’eccellenza e ci rappresenta a pieno, a tal proposito voglio ringraziare i tifosi per il grande affetto e il supporto alla squadra ogni giorno".

Sono state presentate anche le nuove divise in vista della gara contro l’Ancona, in programma domenica alle 18:30. Nessuno stravolgimento, solo qualche aggiunta: nella maglia tradizionale infatti è riportato Palazzo Mastai mentre in quella da trasferta il "Monco".

Oltre alla presentazione di tutti i protagonisti, sono state descritte nel dettaglio alcune importanti novità, tra queste c’è "Cuore Vigor", un progetto sociale che coinvolge anche l’Associazione Oncologica Senigalliese, la cooperativa sociale Casa della Gioventù ed Avis. I partner promuoveranno incontri, allenamenti congiunti, tornei ed altre importanti esperienze.

Novità anche sul piano immobiliare, la prima è "Casa Vigor": la società ha infatti trasformato l’ex "Arca di Noè" nella nuova foresteria del club. La splendida villa è situata in Strada del Cavallo, immersa nelle dolci colline senigalliesi e allo stesso tempo a due passi dal centro.

Sarà un punto di riferimento sia per lo sviluppo di progetti sia per i giocatori che non risiedono in zona. A fine serata è stato inaugurato lo store ufficiale della Vigor, situato a pochi passi da Piazza Roma, in via Cattabeni 41. Nel nuovo locale sarà possibile trovare accessori, divise, gadget ed acquistare biglietti ed abbonamenti (in vendita da questa mattina). Lo store sarà anche una segreteria sia per l’attività della prima squadra sia per le giovanili.

Nicolò Scocchera