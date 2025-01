Vigor, gara delicata. Vincere con l’Isernia

Per la partita più delicata dell’anno, la Vigor ha bisogno del calore del suo pubblico. Inutile negare che un altro passo falso metterebbe in forte discussione il lavoro di mister Antonioli così come tutte le scelte della società, più volte criticata dalla piazza nelle ultime settimane.

L’obiettivo è reagire, gettare il cuore oltre l’ostacolo e tornare alla vittoria. Un obiettivo ancor più alla portata se la squadra potrà contare sul tifo degli appassionati senigalliesi.

"I nostri tifosi devono continuare a sostenerci - dice Christian Romagnoli, il direttore operativo della Vigor -. Hanno sempre motivato il gruppo e spronato l’ambiente, nonostante le difficoltà. Chiediamo loro di continuare a farlo con la stessa passione in un momento che effettivamente è piuttosto delicato. Abbiamo bisogno del popolo rossoblu, li aspettiamo al Bianchelli".

Romagnoli analizza anche i primi giorni di lavoro di mister Mauro Antonioli e aggiunge: "Si è ambientato molto bene, è un allenatore che ama il dialogo ed ha instaurato subito un ottimo rapporto sia con la società sia con il gruppo. La squadra ha mostrato grande disponibilità, credo sia normale: un avvicendamento in panchina porta sempre uno scossone, i giocatori devono farsi notare quindi è logico che l’intensità aumenti. Un grande aiuto è arrivato anche da Andrea Lazzari, il nostro vice allenatore, che ha agevolato l’ambientamento del mister".

Come più volte ribadito nel corso della settimana: sottovalutare l’Isernia potrebbe rivelarsi in errore fatale. I molisani non si danno per vinti, nonostante le difficoltà di risultati credono nella risalita; l’acquisto nelle ultime ore di Ciro Coratella, attaccante classe 1999 giunto dalla Paganese, lo testimonia. L’attaccante, ex Gladiator e Team Nuova Florida, vanta oltre 150 presenze in quarta serie, si tratta dunque di un pericolo ulteriore per Magi Galluzzi e compagni.

Questa mattina, al termine della rifinitura, mister Antonioli svelerà i dettagli sulle condizioni del gruppo, ma potrebbe dover fare a meno di Mevale Kone.

"È giusto essere prudenti, la Vigor deve trasformare la rabbia in voglia di riscatto, ma l’Isernia è una squadra da non sottovalutare - rimarca il direttore operativo rossoblu -. Vengono da una lunga serie negativa ed a Senigallia cercheranno di risollevarsi, dal canto nostro dobbiamo farci trovare pronti. Ci aspettiamo un epilogo diverso rispetto a quello, assai doloroso, di Avezzano".

Nicolò Scocchera