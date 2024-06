Vigor, inizia una nuova era. Il ds al lavoro sul mercato

Inizia ufficialmente l’era Lewis. L’avvocato, originario di New York, entra a far parte della Vigor Senigallia.

Il closing, annunciato nei giorni scorsi, si è concluso senza intoppi, a Pesaro, nel tardo pomeriggio di lunedì.

L’ex ceo del Cesena non ha partecipato all’appuntamento di persona, attualmente infatti si trova negli Stati Uniti, ma il suo rientro in Italia è previsto nel mese di giugno.

Durante il prossimo soggiorno nel Belpaese infatti, si presenterà ai tifosi vigorini.

"Il closing è andato buon fine, la Vigor Senigallia dà il benvenuto ufficiale all’avvocato Robert Lewis - fa sapere il club attraverso una nota -. Tutti i dettagli dell’operazione, la cui definizione è terminata nella tarda serata di lunedì, verranno descritti attraverso un’apposita conferenza stampa che si terrà nella seconda metà di giugno, alla presenza dello stesso avvocato Lewis, del presidente Franco Federiconi e di tutti i soci del club".

Nessuno si sbottona, di certo però le firme sottoscritte lunedì hanno già segnato la storia del club senigalliese: infatti, in oltre 100 anni di vita, la società vigorina non è mai stata accostata alla sfera di interesse di investitori stranieri.

Archiviato questo capitolo, il mercato può partire: finora si è lavorato sotto traccia, lontano dai riflettori, ma nessuno è rimasto con le mani in mano.

"Ho appena concluso il confronto con la presidenza - dice il ds Roberto Moroni -. La società ha preferito formalizzare l’accordo prima di iniziare il giro di chiamate. Comincerò a contattare i giocatori oggi stesso per ascoltarli e manifestare la nostra volontà. Come ho già avuto modo di sottolineare, non stravolgeremo la nostra identità, non daremo vita ad una campagna acquisti faraonica - prosegue Moroni -. Il nostro obiettivo è confermare il gruppo ed inserire 2 o 3 over di qualità. Poi c’è il discorso under, cercheremo ragazzi validi, pronti, e funzionali al gioco del mister".

Kerjota è sicuramente in cima alla lista delle conferme, seguiranno con ogni probabilità Tomba e Roberto, pochissime invece le speranze di trattenere Scheffer. Solo voci per il momento visto che il ds rossoblu considera tutti i senatori dei punti di riferimento intorno ai quali costruire la Vigor del futuro.

"È ancora prematuro fare dei nomi - conclude Moroni -. Credo sia comprensibile la mia scelta, durante le sessioni di mercato non c’è mai nulla di scontato. Posso solo dire che siamo al lavoro, a breve arriveranno novità interessanti".

Nicolò Scocchera