Violenza in piazza del Papa. Una rissa nata per una vendetta: assolti i tre ragazzi accusati di lesioni

Vecchi rancori avevano acceso una rissa, in piazza del Papa. Due fazioni di ragazzi si erano scontrati trasformando il salotto buono del centro in una sorta di ring. Era la sera del 30 maggio 2020. C’erano stati calci, pugni, bottigliate. Il parapiglia era finito con tre feriti, tutti minori di 18 anni. Almeno 10 persone avevano partecipato alla rissa, 8 maggiorenni che avevano tra i 18 e i 21 anni, tutti residenti tra Ancona e la Valmusone, e 2 minorenni sempre del capoluogo dorico. Solo in tre del gruppetto dei maggiorenni erano stati rinviati a giudizio e sono finiti a processo ma ieri la giudice Paola Moscaroli li ha assolti "per non aver commesso il fatto".

Dovevano rispondere dei reati di rissa e lesione per i tre feriti che lo scontro aveva causato. Gli altri imputati hanno preso percorsi diversi, due erano stati assolti in abbreviato e per un terzo c’era stato il non luogo a procedere dopo l’udienza preliminare. Due invece avevano fatto richiesta di messa alla prova. Gli utlimi due, minorenni, sono stati trattati al tribunale dei Minori. Le difese dei tre assolti ieri, rappresentate dagli avvocati Franco Argentati, Gaetano Papa e Giuseppe Spedicato, avevano sostenuto in dibattimento che non poteva raffigurarsi il reato di rissa in quanto i giovani imputati sarebbero tutti amici tra loro e si sarebbero solo difesi da una aggressione subita a loro volta. Tra i tre feriti c’era anche una coppia di fidanzatini minorenni, che erano stati aggrediti nella Notte Bianca del 2019, al porto, da una baby gang che poi aveva postato anche dei commenti e delle foto sui social per vantarsi del fatto.

La rissa in piazza del Papa si sarebbe verificata dunque dopo una sorta di spedizione punitiva alla coppietta, che aveva poi fatto denuncia per i fatti della Notte Bisnca, e ai loro amici. Il ragazzino all’epoca aveva subito la frattura di una costola, la ragazzina si era fatta male a un ginocchi cadendo a terra.

