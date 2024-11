Violenze di genere. Ecco le iniziative della questura

La facciata della questura illuminata di arancione a partire da questa sera e diverse iniziative che verranno promosse lunedì prossimo, 25 novembre, per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La polizia sarà così al fianco delle donne. Le iniziative di lunedì, mattina e pomeriggio, si svolgeranno nel quartiere del Piano, location scelta. Al mattino saranno presenti camper divulgativi sia dell’Ast che della Polizia di Stato, per parlare di prevenzione per diversi tumori che colpiscono in particolare le donne. Saranno divulgate brochure informative in tema di violenza di genere con scritti numeri utili e consigli pratici da tenere a mente. Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione dei Salesiani, si svolgerà in una sala dell’oratorio un evento dal titolo "Abbattiamo insieme il muro della violenza" con la partecipazione di un funzionario della questura. La polizia parteciperà alla seduta aperta del consiglio regionale e all’evento in programma al mattino, promosso dall’Anpi. dal titolo "Aparthedi di genere, crimine contro l’umanità". Iniziative anche in provincia. A Senigallia posizionamento di un gazebo al centro commerciale Il Molino, domani, verranno divulgate le brochure della campagna "Questo non è amore". A Jesi poliziotti nei centri commerciali per incontrare la cittadinanza. A Fabriano cerimonia di commemorazione delle vittime di violenza di genere alla panchina rossa dei giardini Margherita. Lunedì, alle 17, al Centro Aggregazione Giovanile, incontro con per sensibilizzare i partecipanti al tema Ad Osimo poliziotti nelle vie e nelle piazze.