Voli di continuità da Falconara. La proroga arriva al fotofinish

A due giorni dalla data di scadenza – domani, 31 gennaio –, l’Enac ha firmato "la proroga dei collegamenti aerei relativi ai voli tra l’aeroporto di Ancona e Roma Fiumicino, Milano Linate, Napoli e viceversa", per "garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini delle Marche". La proroga fino a ottobre è stata "perfezionata a valle dei pareri favorevoli rilasciati dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione Marche". Al fotofinish, in pratica. Ma la notizia attesa da Ancona International Airport, Regione e comunità marchigiana è arrivata. Si andrà avanti con SkyAlps, il vettore altoatesino che opera i voli domestici da e per le Marche verso Roma, Milano e Napoli dal primo aprile del 2024. La compagnia SkyAlps era atterrata al Sanzio dopo l’attivazione della procedura di emergenza dell’Enac, in conseguenza dell’uscita anticipata di Aeroitalia dal bando per la continuità territoriale. E ora quella procedura prosegue. Così, dopo la prima proroga a novembre, cui era seguita quella fino al 31 gennaio 2025, eccone un’altra fino a ottobre per assicurare un servizio senza alcuna interruzione. Quale futuro, però, per i voli? Sembra che SkyAlps proseguirà le operazioni fino all’individuazione del vettore che, allora in via definitiva, garantirà la continuità territoriale dalle Marche. Questo attendendo il bando che dovrà essere pubblicato e aggiudicato nei prossimi mesi. Intanto i collegamenti sono salvi, seppure la Regione non abbia mai difettato nel fare capire che fosse necessario rivisitare alcuni orari e giorni. Ciò che funziona non dovrebbe subire stravolgimenti, come quello per Milano, grazie al bigiornaliero in andata e ritorno. Passibile di modifica, invece, Roma: nella rotazione giornaliera si sta cercando di anticipare l’andata.

A dimostrazione dell’importanza dell’operazione della continuità territoriale, prima di Natale il sottosegretario al Mef, Lucia Albano, ha annunciato che il governo aveva deciso uno stanziamento annuo di 6 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 proprio per quei voli. Voli sui quali, però, il Pd regionale è tornato a chiedere chiarezza con la capogruppo Anna Casini. "Mentre il presidente Acquaroli sciorina i numeri nel tentativo di coprire il declino del turismo, la realtà è diversa – ha detto –: le Marche sono sempre più isolate e il trasporto aereo continua ad essere il simbolo dell’inefficienza della loro amministrazione".