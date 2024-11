Vuole togliersi la vita: salvato dai poliziotti

"Basta non ne posso più, la faccio finita". È questo il contenuto allarmante di un messaggio che un uomo ha inviato alla propria moglie dopo una lite. Un diverbio come tanti altri che ha rischiato di finire in tragedia se non fosse stato per il provvidenziale intervento dei poliziotti. Quella tra mercoledì e giovedì è stata una notte movimentata per gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Senigallia diretto dal Vice Questore Mabj Bosco.

L’uomo, disperato, ha pensato di non avere alternative se non quella di mettere fine alla sua vita. Una tragedia evitata, grazie anche alla telefonata che nella notte è giunta al centralino del Commissariato di Senigallia, da parte della moglie, preoccupata per l’uomo che era uscito di casa alla guida della sua auto, senza sapere nemmeno dove avesse intenzione di recarsi. Pensieri negativi che si sono accavallati nella mente della donna fino al momento in cui ha ricevuto il messaggio che le ha tolto ogni dubbio: poche parole scritte dal marito in cui le confida la sua intenzione di togliersi la vita. Un messaggio allarmante che ha fatto scattare subito il protocollo da parte della polizia: gli agenti si sono attivati e acquisita l’utenza telefonica dell’uomo, l’operatore di è riuscito a contattarlo cercando di intrattenerlo e calmarlo, in modo da poter prendere tempo affinchè fosse raggiunto dalla volante.

L’operatore, uan volta riuscito a rintracciarne la posizione e rimanendo in costante contatto telefonico con lui, ha dato le coordinate alla volante che in pochissimo tempo lo ha raggiunto: è stato tranquillizzato e, dopo essersi confidato con il poliziotto, riguardo ai motivi che lo avrebbero spinto a compiere tale gesto, si è consegnato agli agenti. Subito è stato affidato alle cure dei sanitari che nel frattempo erano stati allertati e successivamente trasportato all’ospedale di Senigallia.

Ancora una volta la tempestività e professionalità d’intervento degli agenti della Squadra Volante insieme alla sinergia con la sala operativa del Commissariato di Senigallia, ha scongiurato una tragedia familiare. Purtroppo negli ultimi mesi sono state diverse le tragedie che hanno investito la spiaggia di velluto: dopo Leonardo Calcina, il 15enne studente del Panzini che si è tolto la vita sparandosi un colpo con la pistola di ordinanza del padre, un 40enne si è tolto la vita dentro il suo ufficio una settimana fa, lasciando una lettera in cui avrebbe spiegato le motivazioni di tale gesto.