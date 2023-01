Fabriano, cocaina sotto il volante e in casa: nei guai pusher 40enne

In azione i carabinieri

Fabriano (Ancona), 10 gennaio 2023 – All’alt dei carabinieri al posto di blocco si ferma ma appare particolarmente nervoso: pusher nascondeva droga nell’abitacolo. È solo uno dei risultati emersi dai controlli degli ultimi giorni effettuati durante servizi coordinati, con le pattuglie delle varie stazioni che fanno riferimento alla compagnia di Fabriano.

Era il tardo pomeriggio quando a un posto di blocco, un fabrianese quarantenne, è risultato particolarmente nervoso al controllo dei carabinieri. Nel corso della perquisizione veicolare i carabinieri hanno trovato sei grammi di cocaina in un nascondiglio quantomeno particolare. Le dosi erano infatti nascoste sotto al volante in una piccola fessura a sua volta occultata tramite uno scotch nero isolante. I militari hanno deciso così di andare a fondo.

È scattata così una perquisizione domiciliare dalla quale è emerso altro stupefacente. In casa del quarantenne infatti i militari hanno trovato 4 grammi di hashish anche questi nascosti, ma in mansarda e oltre 50 di marijuana nel garage. Oltre a questo stupefacente i carabinieri hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo, dopo gli accertamenti del caso, è stato denunciato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio. In corso ulteriori indagini per sondare i canali di approvvigionamento dello stupefacente e anche per capire la piazza sulla quale le dosi sarebbero approdate. Ma non è tutto perché i carabinieri di Genga, in via Casoli, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile, hanno beccato un 20enne fabrianese in stato di ebbrezza e gli hanno ritirato la patente.

L’etilometro infatti segnava un valore superiore a 0.8 grammi su litro. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua auto è stata affidata al proprietario. La pattuglia del Radiomobile, sempre nelle ore notturne, poi allo svincolo SS 76 Fabriano Ovest ha fermato un 30enne umbro. L’alcol test per lui ha dato un valore superiore a 1 grammo/litro.

Il trentenne è stato denunciato, si è visto ritirare la patente, mentre l’ auto è stata affidata al proprietario. Inoltre a seguito di incidente stradale in città, con un mezzo che è finito in un campo, il Radiomobile ha disposto per il conducente le analisi del sangue di primo e di secondo livello in ospedale. L’uomo, un ventenne del Maceratese, è risultato positivo ai cannabinoidi. Anche per lui patente ritirata e auto sequestrata. Il 20enne è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.