La premier Meloni a Senigallia sul ponte dell’alluvione, poi cena a Porto Potenza con la figlia e Acquaroli

Senigallia, 27 ottobre 2023 – Visita lampo a Senigallia (Ancona) per la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni che nel tardo pomeriggio di oggi ha incontrato il sindaco Massimo Olivetti per verificare l’avanzamento della messa in sicurezza del fiume Misa, a oltre un anno dall’alluvione che il 15 settembre 2022 devastò vari Comuni della vallata, compresa Senigallia.

La premier Meloni sul ponte dell'alluvione a Senigallia, visita lampo

Accompagnata da Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, e accolta anche dal prefetto di Ancona Darco Pellos, la premier ha effettuato un veloce sopralluogo nella zona di ponte Garibaldi per essere informata da Olivetti sullo stato di avanzamento dei lavori. “Il Governo sarà sempre presente”, ha detto la Meloni. Domani Meloni sarà ad Acqualagna.

E’ iniziato così il tour marchigiano di Giorgia Meloni che dopo Senigallia si è spostata a Porto Potenza Picena dove ha cenato al ristorante Taverna Tre Corone.

Cena blindatissima

Con lei, oltre alla figlia, c’erano il ministro Raffaele Fitto, sei persone dello staff, la squadra della sicurezza e il governatore Francesco Acquaroli, che della Meloni è amico da una vita, vista la comune militanza nella destra sin da giovani.

Meloni e il resto dei commensali hanno mangiato in una saletta riservata, lontani dagli altri clienti del locali. Una volta arrivata la premier, il locale è stato blindato: impossibile entrare, con gli uomini della Digos a sbarrare l’ingresso. Chi è passato per un saluto è Noemi Tartabini, sindaco di Potenza Picena e anche lei esponente di Fratelli d’Italia.