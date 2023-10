Acqualagna, è il giorno della Meloni. E spuntano due tartufi da record

Acqualagna (Pesaro Urbino), 28 ottobre 2023 – Anche le previsioni meteo danno oggi bel tempo per l’inaugurazione della 58ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Un evento quest’anno che vedrà la presenza del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e del ministro per le Politiche di Coesione Raffaele Fitto. L’arrivo della premier e del ministro ad Acqualagna è previsto in piazza Mattei nella mattinata intorno alle ore 11.30.

Ad accoglierli il sindaco Luca Lisi insieme al presidente della Regione Francesco Acquaroli, al prefetto Emanuela Saveria Greco e al presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini.

Giorgia Meloni, visita ad Acqualagna

Il gruppo si recherà al Mercato del Tartufo (‘Salotto da gustare’, posto dietro il Municipio) per la firma dell’accordo fra Governo e Regione Marche. La visita proseguirà nella casa dove è nato Enrico Mattei, trasformato in museo multimediale grazie a un finanziamento di Eni, e negli spazi fieristici a partire da piazza Mattei, cuore della Fiera, con i commercianti storici e centro del distretto economico del tartufo di Acqualagna fino al RistoTartufo (ex Campo sportivo).

Nel frattempo ieri ad Acqualagna sono stati trovati due maxi tartufi bianchi la cui somma arriva a pesare 1 chilo e 700 grammi. "I cercatori sono andati presto nel bosco questa mattina (ieri per chi legge, ndr)", raccontano i commercianti di Acqualagna, Stefania Tofani dell’azienda Tartufi Tofani, con la sua pepita da 1 kg e 20 grammi e Giancarlo Marini di Marini Tartufi, con un tartufo bianco di 700 grammi, aziende storiche che operano da oltre 50 anni. Entrambi hanno dato la notizia al sindaco Luca Lisi.

"E’ un felice auspicio – ha commentato il primo cittadino – per l’inaugurazione della 58ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna". I due esemplari di Tuber Magnatum Pico di grande qualità, saranno esposti e messi in vendita dei banchi in piazza Mattei.

Ritornando al programma odierno, al taglio del nastro alle ore 10.30 a Teatro Conti, insieme al sindaco e all’amministrazione comunale partecipano le autorità politiche, civili, militari, religiose e i sindaci della provincia di Pesaro e Urbino. Presente alla giornata di apertura della Fiera il direttore del Tg5 Clemente Mimun, che per l’occasione riceverà il premio Ruscella d’Oro. Mimun sarà ospite nella stessa mattinata di un talk show in cui partecipano il sindaco Luca Lisi e Mirco Carloni, presidente della 13esima Commissione Agricoltura Camera Deputati. Nel pomeriggio alle 18, la cucina del Salotto da gustare accenderà i fornelli con il primo cooking show a cura di chef Fabio Pisani.