Nuova giunta comunale Ancona: ecco la squadra di Silvetti

Ancona, 16 giugno 2023 - Il colpo di scena è stato servito nella conferenza stampa di presentazione: è Anna Maria Bertini il neo assessore alla Cultura. Così ha deciso il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, superando la fase di impasse degli ultimi giorni (l'altro nome caldo era quello di Arianna Trifogli) e, di fatto, rendendo noti tutti i profili che comporranno l'Esecutivo cittadino, abbondantemente anticipato dal Carlino.

Per la carica di vicesindaco ecco Giovanni Zinni, nella sfida interna a Fratelli d'Italia che si piglia tre assessori (e la presidenza del Consiglio, che dovrebbe andare a Francesco Bastianelli, ma servirà comunque il voto dell'aula nella prima seduta di lunedì).

Nove assessori

La nuova Giunta comunale è stata presentata stamattina a Palazzo del Popolo. Saranno nove gli assessori accanto all'avvocato 49enne: Antonella Andreoli (Lega), Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani, firmatario dell'apparentamento), Daniele Berardinelli (nominato da esterno, ma storico esponente e capogruppo uscente non ricandidato di Forza Italia), Anna Maria Bertini (esterna), Manuela Caucci (Ancona Protagonista), Angelo Eliantonio (Fratelli d'Italia), Orlanda Latini (Fratelli d'Italia), Stefano Tombolini (ex candidato sindaco nel 2018, non ricandidato ma tra i fautori del progetto civico Ancona Protagonista) e Giovanni Zinni (Fratelli d'Italia).

Le deleghe

Le deleghe - Il sindaco Daniele Silvetti ha tenuto per sé le due deleghe strategiche, Porto e Ambiente, assorbendo anche Inquinamento, Risparmio energetico, Qualità della vita e Comunicazione.

Al vicesindaco Giovanni Zinni vanno Bilancio, Sicurezza, Polizia locale, Protezione civile, Sport, Mobilità urbana, Rapporti con Conerobus.

Anna Maria Bertini: Cultura, Fondazioni culturali, Politiche comunitarie, Macroregione adriatico ionica, Controllo gestione bilancio, Apparato comunale.

Angelo Eliantonio: Attività economiche e mercati, Urbanistica, Patrimonio, Grandi eventi.

Orlanda Latini: Organizzazione personale, Pari opportunità, Famiglia, Politiche della casa, Tutela dei consumatori, Terzo settore, Tutela degli animali.

Stefano Tombolini: Lavori pubblici, Manutenzioni, Edilizia residenziale e pubblica, Valorizzazione immobiliare, Federalismo demaniale, Ciclo integrato dei rifiuti, Trasformazione digitale, Transizione energetica, Igiene urbana, Centro storico, Rapporti con Anconambiente.

Manuela Caucci: Servizi sociali, Welfare, Politiche dell’integrazione, Politiche socio-sanitarie, Rapporti con aziende ospedaliere sanitarie e Inrca, Ciclo idrico integrato, Rapporti con Vivaservizi.

Daniele Berardinelli: Turismo, Borghi, Decoro urbano, Partecipazione democratica, Verde pubblico, Impianti sportivi e Ancona Calcio, Rapporti con M&P.

Antonella Andreoli: Politiche educative, Affari generali e legali, Servizi informatici, Servizi demografici.

Marco Battino: Università, Politiche giovanili, Sviluppo imprenditoriale, Economia della notte, Volontariato civico.

I dirigenti confermati

Con il sindaco e gli assessori sono stati invitati a partecipare alla presentazione anche i nove dirigenti confermati dal primo cittadino nei giorni scorsi: Giovanni Montaccini (Affari istituzionali, Cultura, Politiche scolastiche ed educative, Polizia locale, Risorse umane e gestione documentale, Ufficio stampa e Ufficio pianificazione, controllo strategico e controllo di gestione), Stefano Capannelli (Lavori Pubblici), Daniela Ghiandoni (Bilancio), Claudio Centanni (Urbanistica), Roberto Panariello (Ambiente), Roberta Alessandrini (Gabinetto del sindaco, turismo, eventi, partecipazione democratica), Giorgio Foglia (Gare e appalti, Servizi demografici ed elettorali, Informatica), Massimo Demetrio Sgrignuoli (Avvocatura), Claudia Giammarchi (Politiche sociali, sanità, politiche per la casa, coordinamento Ats 11).