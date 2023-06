Ancona, lista partenze In cinque con le valigie

Per quelli che sono pronti a firmare con l’Ancona o a rientrare in biancorosso, vedi il tecnico Donadel che si incontrerà nuovamente con i vertici per definire il contratto, oppure Alessandro Bianconi, che rientrerà da Lecco per fine prestito una volta terminati i playoff, ci sono anche quelli in partenza. Sono quattro i giocatori in prestito che a fine giugno torneranno alle proprie società: Davide Mondonico e Nicholas Fantoni, rispettivamente al Crotone e al Vicenza, e poi Francesco Mezzoni e Giorgio Brogni, al Napoli e all’Atalanta. Per gli ultimi due si tratta di un prestito secco e quindi i giocatori torneranno alla base senza possibilità di offerte da parte dell’Ancona: Mezzoni, tra l’altro, potrebbe trovare facilmente una squadra in serie B, ma non è escluso che l’Ancona, qualora il giocatore rientri nei progetti del tecnico veneto, possa provare a trattare con il Napoli. Per Mondonico e Fantoni, invece, c’è il diritto di riscatto: il secondo è un 2002 e per quanto visto in campo è un giocatore futuribile, dunque non è escluso che l’Ancona si metta al tavolo con il Vicenza per parlarne. Difficile che lo faccia, invece, per Mondonico, e questo perché il Crotone avrebbe fissato un riscatto molto elevato. Possibile, invece, sempre qualora il giocatore rientri nei progetti del tecnico e qualora lo stesso giocatore esprima con la società di appartenenza il desiderio di restare ad Ancona, che si riesca a trovare un’altra forma per trattenerlo nel capoluogo.

Poi con le valigie pronte per la serie B c’è Pier Luigi Simonetti: il giovane centrocampista romano classe 2001 ha un altro anno di contratto con l’Ancona ma le sue ambizioni di serie superiore, viste le richieste che già ci sarebbero, verrebbero considerate legittime e dunque Simonetti finirebbe per lasciare Ancona. In scadenza di contratto a fine giugno 2023, infine, Barnabà, D’Eramo, Pecci e Melchiorri. Per Melchiorri, intanto, s’è già fatta avanti la Recanatese, D’Eramo è reduce da un grave infortunio ma ha ottime qualità, e anche Barnabà ha mostrato belle cose nel finale di stagione. Appena la società avrà messo al sicuro la firma di Marco Donadel deciderà cosa fare con questi giocatori.

Giuseppe Poli