Giorgia Meloni: la figlia Ginevra ruba la scena al giuramento

Roma, 22 ottobre 2022 - Al giuramento dei ministri del governo Meloni è stata la piccola Ginevra, 6 anni, a rubare la scena. La bimba, figlia della premier e del giornalista Andrea Giambruno, biondissima come la mamma, a un certo punto è stata inquadrata dalle telecamere mentre riceve un bicchiere d'acqua dai commessi, gesto di cortesia ripagato con un grazie e un grande sorriso.

La piccola Ginevra, figlia di Giorgia Meloni, con il papà Andrea Giambruno

Ginevra, in un vestitino bianco tutto frange e piume, i capelli raccolti e intrecciati, era seduta accanto al papà, lo sguardo incuriosito mentre nel Salone delle feste del Quirinale sfilavano i ministri per la firma e il giuramento davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi ecco lo scatto che intenerisce: la piccola posa il capo sulle ginocchia del papà.

Giambruno, in abito scuro, indossava la cravatta che la presidente ha donato la scorsa settimana agli eletti di Fratelli d'Italia, con una piccola bandiera italiana sullo sfondo blu.

Governo Meloni, parenti e look: curiosità del giuramento

Il sorriso della mamma

Mentre si avviava al centro del salone delle feste del Quirinale per la tradizionale foto con il capo dello Stato e la squadra di governo, la premier Giorgia Meloni ha sorriso e salutato con la mano la figlia.

"La addormento con l'angelo custode e De André"

La piccola Ginevra è tra le protagoniste di "Io sono Giorgia", l'autobiografia di Meloni. Ha scoperto di aspettarla nel giorno del suo 39esimo compleanno, racconta. Svela: "Ogni notte, quando Ginevra si addormenta, io le vado vicino e recito al suo orecchio l'Angelo di Dio", ricordando poi la sua passione per l'angelologia. Prima di diventare premier, Giorgia Meloni raccontava anche dei suoi sforzi per passare con la figlioletta più tempo possibile. "Mi tengo libera il sabato o la domenica per avere almeno un giorno intero da dedicarle", scrive. Aggiungendo poi: "Ogni sera faccio di tutto per tornare a casa prima che vada a letto. Non voglio che si addormenti senza il nostro rituale della nanna". Che prevede un'abitudine fissa, la Canzone di Marinella di De André. La musica, un'altra passione della premier. Che ha rivelato di conoscere a memoria tutti i successi di Francesco Guccini.

