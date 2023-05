Arianna Meloni: chi è la sorella di Giorgia. "Ti accompagnerò come Sam con Frodo"

Roma, 27 settembre 2022 - A ognuno il proprio filo di Arianna, e anche Giorgia Meloni ne ha uno: la sorella Arianna, classe 1975, spalla destra della neo aspirante premier e sua grande sostenitrice, sempre pronta a rasserenare la leader nei momenti di difficoltà. "Quando avevi bisogno di riposare, di piangere, di rilassarti o di un consiglio, io c’ero. Se solo sapessero". Così ha dichiarato in un post pubblicato sul profilo personale la sorella della futura (forse) premier, in cui racconta la ventennale carriera di Giorgia, sotto un profilo intimo e umano.

Arianna Meloni, 47 anni, più grande di due, condivide con la sorella la grande passione per la politica, ma senza particolari aspirazioni. Fin dalla giovane età Arianna si è dedicata ad attività politiche, ma mai esponendosi in prima persona. "Io sono un’ansiosa, non mi piace apparire. Ecco perché non mi sono mai candidata", spiega in un’intervista rilasciata nei mesi scorsi a ‘il Foglio’. A 19 anni andai a ‘Il rosso e il nero’ di Santoro. Ero in diretta e feci una domanda a Bertinotti. Che angoscia! Mai più”. Arianna è una precaria della Regione Lazio, che opera negli staff dei partiti. Sposata con Francesco Lollobrigida, deputato per Fratelli d'Italia dal 2018, dal loro amore sono nate due figlie, Vittoria e Rachele, di dodici e tredici anni. Dalle interviste rilasciate da Giorgia, emerge il rapporto profondo che lega le due. "Siamo simbiotiche" e ancora "Io sono stata una ragazzina difficile, piuttosto chiusa. Lei è stata sempre solare, amata da tutti, e mi portava dietro ovunque".

Il loro legame è raccontato anche nella lunga dedica che ha pubblicato Arianna dopo la vittoria elettorale della sorella: "Se solo sapessero l’ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a Porta. Le notti passate in bianco a studiare. I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, riflettere e guardarsi intorno. Non ti ho visto mai cedere alle lusinghe del potere, mai a privilegiare il tuo interesse personale rispetto a quello che consideravi giusto fare per questa Nazione". Il post racconta anche un’altra passione condivisa dalle sorelle Meloni, quella per l’opera di Tolkien 'Il Signore degli anelli': “Ti accompagnerò sul monte Fato a gettare quell’anello nel fuoco, come Sam con Frodo, sapendo che non è la mia storia che verrà raccontata, ma la tua, come è giusto che sia - continua - E mai come oggi sono una bussola le parole di Tolkien con le quali chiudesti quell’intervento: "Non sta a noi dominare tutte le maree del mondo".