Dramma sul lavoro: giovane operaia finisce con la mano nella sega circolare

Monteprandone (Ascoli), 21 settembre 2023 – Una giovane donna di nazionalità ucraina, V. K. di 26 anni, che stava lavorando in una segheria che prepara legna per il riscaldamento domestico, in via De Gasperi a Centobuchi, è rimasta vittima di un grave infortunio sul lavoro nella tarda mattina di ieri.

Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, la ragazza è finita con la mano destra nella sega circolare che le ha parzialmente amputato l’arto. L’operaia, in evidente stato di choc, è stata soccorsa dai colleghi di lavoro che hanno chiesto aiuto al 118.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Potes di San Benedetto per stabilizzare la paziente che è stata poi trasferita, in eliambulanza, atterrata in un terreno non distante dal luogo dell’infortunio, all’ospedale di Ancona. La speranza è che i medici del reparto di Chirurgia della mano, riescano a riattaccarle la mano.