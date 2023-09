Incidente in un frantoio a Montoro. Braccio nella trivella: operato

Pulisce uno dei macchinari per la molitura delle olive ma il braccio finisce nella trivella che lo trancia. Il grave incidente sul lavoro è accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 17.30 dentro il frantoio Mazzieri che si trova in via Mattei nella frazione di Montoro. A gridare e dare l’allarme sarebbe stato lo stesso uomo titolare del frantoio, 68enne del posto. Un dolore lancinante. Allertato da parte dei presenti il numero unico di emergenza 112 sul posto sono accorsi il personale del 118 e l’eliambulanza Icaro atterrata poco distante. All’arrivo dei sanitari l’arto del 68enne, dal gomito alla mano, era stato staccato dal macchinario, una trivella orizzontale per la molitura delle olive che il titolare stava pulendo in vista della stagione della raccolta e produzione dell’olio extravergine di oliva.

Mentre il 68enne filottranese veniva soccorso e trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, sul posto sono accorsi anche i carabinieri della stazione di Filottrano per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’infortunio. La trivella orizzontale che si trova all’interno del frantoio Mazzieri è stata posta sotto sequestro.

All’arrivo all’ospedale regionale di Torrette sono state esaminate le condizioni del 68enne sotto choc oltrechè dolorante: in serata è stato sottoposto a delicato intervento chirurgico per provare a recuperare quantomeno in pare, la funzionalità dell’arto amputato.