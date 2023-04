Truffa del finto figlio ad Ascoli, chiamano da Napoli con la scusa delle multe e le rubano l’oro

Ascoli, 11 aprile 2023 – Agenti della squadra mobile della questura di Ascoli hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due campani, ritenuti responsabili di una truffa commessa ai danni di una anziana ascolana. Nei giorni scorsi, la 78enne è stata contattata telefonicamente da un giovane, spacciatosi per il suo amato figlio, che le chiedeva di mandare subito il padre presso il vicino ufficio postale per ritirare delle raccomandate. Appena l’uomo era fuori casa, la donna veniva ricontattata dal finto figlio che, in maniera drammatica, le diceva di preparare subito tutto il contante e gli ori disponibili perché aveva estrema necessità di pagare al più presto delle multe. A rendere più convincente la trama del racconto, la donna era contattata anche da un fantomatico direttore delle Poste, che naturalmente le confermava tutte le circostanze narrate. Tali pressioni psicologiche incidevano sulla sfera affettiva dell’anziana che si dichiarava disponibile a consegnare tutti i soldi e i gioielli di famiglia ad un "impiegato delle poste" che a breve sarebbe passato a casa. Poco dopo, in effetti, si è presentato nell’abitazione un complice del truffatore che ritirava il denaro e i preziosi, cari ricordi di una vita. Una volta resasi conto di essere stata vittima della classica truffa del falso figlio, la donna ha contattato i numeri di emergenza, ma i malviventi si erano ormai dileguati. All’esito delle indagini, su richiesta della Procura, il gip ha emesso una misura cautelare agli arresti domiciliari per i due indagati, eseguita dagli investigatori della Mobile che si sono recati a Napoli per arrestarli, collaborati dai colleghi partenopei. Nel corso dell’operazione sono stati recuperati il denaro e i gioielli sottratti, che verranno presto restituiti all’anziana signora. Purtroppo non è il primo caso del genere ed è facile immaginare che non sarà neanche l’ultimo. Sempre più spesso vengono a galla storie di persone senza scrupoli che mettono in scena veri e propri copioni per toccare le corde emotive di persone anziane con l’obiettivo di farsi consegnare soldi o oggetti preziosi. L’invito è di non fidarsi di nessuno.